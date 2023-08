Tamponamento a catena in A13 Disagi e lunghe code sotto il sole

Tamponamento a catena, ieri mattina, sull’autostrada A13 Bologna-Padova. L’incidente, avvenuto verso le 8.15 del mattino, ha provocato prima sei chilometri di coda e, poi, notevoli rallentamenti nel tratto autostradale. Il maxi-tamponamento, che ha coinvolto ben quattro veicoli, tutte automobili, si è verificato nella carreggiata sud ovvero in direzione di Bologna, all’altezza del chilometro 16, non lontano dal casello di Altedo. Sul posto sono intervenute tre pattuglie della Polizia Stradale, tra cui gli agenti della limitrofa sottosezione di Altedo, ed alcuni mezzi di soccorso del 118.

Per fortuna tutti i conducenti e passeggeri coinvolti, sei, sono rimasti feriti lievemente o del tutto illesi. Uno è stato medicato sul posto, uno è stato trasportato in ospedale in codice di bassa gravità e gli altri hanno rifiutato i soccorsi. Gli agenti della Polizia stradale di Altedo, che hanno fatto i rilievi di prassi e veicolato il traffico, ora dovranno chiarire la dinamica esatta del tamponamento a catena: stando alle prime risultanze pare, però, che una macchina abbia rallentato e le vetture che seguivano abbiano innescato il tamponamento. A causare le code dapprima i soccorsi, poi lo sgombero della carreggiata dai detriti e il ripristino della circolazione. Il traffico è rimasto rallentato anche nella corsia opposta in concomitanza dell’incidente.

z. p.