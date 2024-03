"Tassa del suolo pubblico, sconti del 50 per cento"

Il Comune annuncia sconti del 50 per cento sul canone patrimoniale di occupazione di suolo pubblico (Caep) per tutte le edicole e per tutti i dehors della cittadina e l’azzeramento per l’intera tariffa per le attività commerciali vicine a piazza Zampieri (alla Croce dove è iniziato il cantiere di riqualificazione) e per quelle di via Marconi vicine al cantiere della Nuova Porrettana. L’annuncio del sindaco Bosso e dell’assessora al Bilancio Bevacqua: "Un altro importante gesto di attenzione e sostegno al commercio di vicinato. In questo mandato amministrativo abbiamo messo in campo numerose iniziative indirizzate a questo mondo, consapevoli da un lato delle difficoltà che hanno dovuto affrontare nei lunghi mesi dell’emergenza Covid-19 e del rincaro dei costi, dall’altro delle criticità che si sono create con l’apertura di cantieri infrastrutturali per la città. Il commercio di vicinato rappresenta un fondamentale presidio sociale, di sicurezza e per la vita della città e il nostro intento è quello di aiutarlo e affiancarlo".

I provvedimenti di esenzione totale riguardano i dehors delle attività che si trovano o affacciano su via e piazza Zampieri e su via Marconi (ma solo nel tratto compreso fra il passaggio a livello e l’intersezione su via Dante).