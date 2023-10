Teatro Mazzacorati. Drusilla Foer presenta il suo primo album

Domani alle 18, al Teatro Mazzacorati di via Toscana, Drusilla Foer presenta Dru, il suo primo album: tredici tracce, firmate da autori come Pino Donaggio, Pacifico, Mariella Nava, Giovanni Caccamo, Lelio Luttazzi, Mogol, Tricarico e Ditonellapiaga. Il lavoro è corredato da testi e fotografie originali. Per ricevere il pass che dà accesso prioritario al firmacopie occorre acquistare l’album da Feltrinelli di piazza Ravegnana (sarà possibile acquistarlo anche in teatro).