Tirapugni e droga sequestrati a due giovani

Un giovanissimo che se ne andava in giro con un tirapugni, un altro trovato in possesso di hashish, Fine settimana di controlli a tappeto per i carabinieri della compagnia di Borgo Panigale affiancati dagli agenti della polizia locale Reno Lavino che tra sabato e domenica a Casalecchio hanno identificato e controllato oltre 150 giovani e giovanissimi mentre si trovavano a transitare e frequentare il centro commerciale alla Meridiana, il Gran Reno, l’Unipol Arena e le stazioni ferroviarie, in particolare la Casalecchio-Palasport e la Casalecchio-Garibaldi. Si tratta delle zone ‘calde’ dove nelle scorse settimane si sono verificati episodi di delinquenza con aggressioni, rapine, violenza di baby gang a danni di adulti e minorenni.

Va osservato che molti ragazzi hanno gradito la presenza delle forze dell’ordine, come accaduto di recente, in occasione di altri controlli. Ma ce ne sono stati altri, almeno una trentina di soggetti con precedenti di polizia che probabilmente avevano raggiunto la zona commerciale per altri scopi, che hanno invece gradito di meno. Uno di essi, identificato dai carabinieri, è stato trovato in possesso di un tirapugni, un’arma bianca di pericolosità sociale che è stata immediatamente sequestrata. Un’altra persona, invece, è stata trovata in possesso di alcuni grammi di una sostanza stupefacente del tipo hashish. Va ricordato, come aveva ribadito l’assessore alla sicurezza Nanni, che "per ogni episodio denunciato nei primi due difficili mesi dell’anno, si è arrivati a trovare e denunciare i responsabili e questo anche grazie all’estesa rete di telecamere di videosorveglianza che ci hanno permesso di identificare gli aggressori. Le azioni di controllo straordinario continuano e realizzano una collaborazione tra tutte le forze dell’ordine. Ma importante è anche l’attenzione della comunità intera e del tessuto sociale della città che non accetta e soprattutto non si rassegna ad assistere impunemente ai fatti di cronaca di cui Casalecchio è stata purtroppo testimone".

Fra le esperienze messe in campo a seguito della condivisione di attività al tavolo sull’ordine pubblico e la sicurezza riunito in prefettura, c’è stato l’incontro al Salvemini di Casalecchio, che ha coinvolto studenti, psicologi, insegnanti e forze dell’ordine sul tema della legalità e soprattutto su come interpretare ed elaborare gli episodi di violenza così frequenti tra i giovanissimi.

