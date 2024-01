Tod’s a Pitti Uomo con Fay e Lamborghini

Il lusso "Made in Fermo" è pronto per l’edizione invernale di Pitti Uomo, la numero 105, che si svolgerà alla Fortezza da Basso di Firenze da oggi fino al 12 gennaio. Tra le numerose aziende del Fermano presenti alla rassegna il Gruppo Della Valle (foto, il presidente Diego Della Valle) è sicuramente tra i protagonisti con due importanti appuntamenti. Tod’s e Automobili Lamborghini presentano il risultato della prima collezione Tod’s for Automobili Lamborghini, collaborazione lanciata un anno fa. Inoltre, il marchio Fay presenta il progetto Fay Archive che riporta al dna del brand e alla sua spiccata attitudine workwear, e partecipa per la prima volta a Pitti Uomo negli spazi della Polveriera con un concept scenografico ideato in collaborazione con lo studio dell’architetto Andrea Caputo. "Pitti Uomo è a tutti gli effetti un momento di confronto irrinunciabile che rende Firenze leader nel settore delle manifestazioni dedicate alla moda – commenta Raffaello Napoleone, ad di Pitti Immagine – e dal nostro osservatorio speciale cogliamo la voglia dei brand di essere presenti. Su questo fronte, siamo fiduciosi in una larga partecipazione di buyer esteri".