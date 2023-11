Torna Bologna City Run . Sport e tanta solidarietà

Anche quest’anno Tecnocasa Bologna City Run, corsa non competitiva di cinque chilometri inserita all’interno della terza edizione della Bologna Marathon. La camminata ludico-motoria, patrocinata dal CSI, da Confcommercio Ascom Bologna e dal Comune di Bologna, oltre ad essere un importante evento sportivo è anche un progetto di solidarietà: iscrivendosi si partecipa al programma charity RUN5000, sostenendo così uno dei 15 enti del terzo settore coinvolti. Si potrà scegliere di poter donare il proprio contributo a Fondazione Airc, Ageop Ricerca, Loto, Aias Bologna, Ail Bologna, Aliante, Face Foundation, Angsa Bologna, Antoniano, Fanep, Fondazione Policlinico Sant’Orsola, Fondazione Ant, Susan G. Komen Italia Aps, Lilt Bologna e Fondazione Opera dell’Immacolata. Al momento dell’iscrizione basterà indicare l’associazione che si vuole sostenere, e al partecipante verrà consegnato il pacco gara Tecnocity Run e la maglia rossa del grande team del terzo settore, simbolo della corsa.

Dichiara Valentino Di Pisa, vice presidente Ascom Bologna: "Per noi è un grande piacere patrocinare l’evento, ci teniamo a dimostrare che non ci occupiamo solo del commercio, ma sosteniamo anche moltissime iniziative di solidarietà". Oltre alla corsa del 3 marzo nei due giorni precedenti sarà presente in piazza Maggiore un Charity Village con gli stand degli enti che hanno aderito. Le iscrizioni sono aperte da ieri online sul sito www.bolognamarathon.run fino al 28 febbraio. Sarà possibile iscriversi anche l’1 e il 2 Marzo al race office di piazza Maggiore, e da metà dicembre negli Hotspot delle agenzie Tecnocasa, Kiron e Tecnorete di Bologna.

Alice Pavarotti