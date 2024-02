Torna ’Devotio’. La fiera per la religione

Devotio, la più grande fiera internazionale dedicata al mondo religioso, apre oggi le sue porte nel distretto di BolognaFiere, rimanendo in città fino a martedì. Un appuntamento imperdibile per conoscere i prodotti e i servizi appartenenti alla cultura religiosa, che festeggia la quarta edizione. E i dati mostrano una forte partecipazione, confrontando i numeri degli scorsi anni. Nel 2022, gli espositori contati erano stati 200, provenienti da tutta Italia e da 15 altri Paesi. Quest’anno si cambia musica, perché gli espositori aumentano, raggiungendo quota 219, contando l’arrivo da 17 Paesi esteri. "Questi numeri confermano che Devotio è considerata la fiera leader in tutto il mondo per il mercato dei prodotti e dei servizi per il settore religioso – sottolinea Valentina Zattini, amministratore delegato di Conference Service e organizzatrice della manifestazione –. Le produzioni made in Italy in articoli liturgici e devozionali sono molto apprezzate a livello internazionale per lo stile e la qualità. Ci aspettiamo un aumento dei visitatori e dei Paesi esteri di provenienza". Tra gli oggetti in mostra, ci sono crocifissi, rosari, immagini sacre, vetrate, mosaici. Ma non è finita qui, perché si possono trovare anche campane, arredi per le chiese, abbigliamento per il clero, statue e presepi.

Un’esperienza immersiva, che si sviluppa lungo un ricco programma di appuntamenti. Il calendario di Devotio 2024 prevede una serie di incontri rivolti in particolare all’utenza ecclesiastica e a artisti, architetti, catechisti, insegnanti e professionisti che operano negli spazi per il culto.