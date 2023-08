Torna il caldo torrido Arriva l’anticiclone africano "Temperature fino a 38 gradi"

di Donatella Barbetta

È in arrivo di nuovo il caldo torrido. Sarà un fine settimana con temperature in salita, con possibili picchi fino a 38 gradi, anche se, secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, l’allerta di livello 3, ossia la più elevata, scatta in queste ore: la nostra città già oggi è inserita tra quelle da bollino rosso, insieme a Bolzano, Brescia, Firenze e Perugia.

Domani le città a cui viene attribuito il livello 3 diventeranno nove con l’ingresso di Roma, Campobasso, Latina e Rieti.

Quindi, dopo l’ondata di calore iniziata il 10 luglio e proseguita per dieci giorni, adesso, passato Ferragosto, si prospetta un altro periodo a rischio soprattutto per le persone più fragili, come gli anziani.

"È l’anticiclone africano l’elemento fondamentale di questo nuovo aumento delle temperature – precisa Riccardo Bortolotti, previsore meteo della sala operativa di Arpae – e l’aria calda sale dalle basse latitudini. Oggi sono previsti 35 gradi nelle zone di pianura a di notte 23 gradi, temperature leggermente inferiori fuori dalla città; domani, invece, si prevede che la minima salirà a 26 gradi e la massima arriverà a 38 e anche domenica sarà lo stesso. La persistenza delle temperature così elevate per tre o più giorni consecutivi potrà causare disagi alla popolazione".

Il caldo torrido, infatti, non ci abbandonerà subito.

"Le temperature resteranno stazionarie almeno fino a mercoledì", prevede Bortolotti.

Come ogni anno, circa 5mila cittadini over 75 in situazione di fragilità per problemi di tipo sanitario, individuati dall’Ausl, hanno ricevuto dal Comune una lettera con le informazioni relative al progetto prevenzione delle ondate di calore. Il piano è operativo fino al 15 settembre con la linea verde telefonica 800 562110 – attiva da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17, il sabato e i prefestivi dalle 8.30 alle 13 – rivolta a tutti i cittadini, e in particolare gli anziani in condizioni di fragilità, per ricevere informazioni e consigli per fronteggiare i periodi di caldo senza rischi per la salute.

Intanto, lunedì scorso, vigilia di Ferragosto, aumento di chiamate alla guardia medica. L’Ausl precisa che sono arrivate "240 telefonate rispetto a una media di 180, molte per consigli su casi di febbre e gastroenteriti".