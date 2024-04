Torna il Gala di Roberto Bolle

Torna all’EuropAuditorium per l’ottavo anno consecutivo il Gala Roberto Bolle and Friends, oggi (alle 20.45) e domani (alle 16.30), rinnovando l’appuntamento con un pubblico oramai affezionato. Ancora una volta lo spettacolo sarà un’occasione imperdibile per ammirare sullo stesso palco il talento dell’Étoile dei due mondi e quello delle star internazionali della danza in scena. Bolle, protagonista assoluto della danza, del Gala non è solo interprete ma anche direttore artistico. I suoi Gala sono diventati uno straordinario strumento di diffusione della danza e delle sue eccellenze a un pubblico trasversale, composto da migliaia di appassionati e non solo. Accanto a lui, alcuni ballerini appartenenti alle più importanti Compagnie di danza internazionali per realizzare un programma sorprendente, in grado di affascinare un numero di spettatori sempre più vasto ed eterogeneo.