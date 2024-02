Torna il testamento di Sandron aspettando il rogo di Carnevale

Una domenica di festa, e in costume, quella che sta arrivando, a San Pietro in Casale. C’è, infatti, un programma ricco di eventi per il Carnevale. Si terranno, tempo permettendo, le consuete sfilate carnevalesche dei carri allegorici sul territorio di San Pietro in Casale. In caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a domenica 18 febbraio o la prima domenica a seguire, sempre se il meteo sarà propizio.

Si parte alle ore 14.30 con la sfilata conclusiva dei carri allegorici, che segue a quella di domenica scorsa. Alle ore 20.30, invece, lettura del testamento di Sandron dopo il quale verrà bruciata la tradizionale maschera. L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione della Pro Loco di San Pietro e all’associazione Cranvel ed San Pir in Casel Aps.