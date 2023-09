Torna in scena il museo del basket

Il Museo del basket è vivo e lotta insieme a noi. Il progetto non è tramontato, ma dopo gli annunci i tempi si sono dilatati per tanti motivi. Tipico delle pubbliche amministrazioni. Vabbè l’importante è che prima o poi riusciremo ad avere questa esposizione che sarà collocata al PalaDozza negli spazi ex Coni. Non sarà solo dedicata alle due squadre cittadine: racconterà anche il basket italiano nei suoi aspetti principali. La Regione darà una mano sul piano economico al Comune per portare termine il progetto perché considerato in un quadro di iniziative dedicate alla cultura, allo sport e alla rigenerazione urbana. Non molto tempo fa il presidente del Coni, Gianni Petrucci, aveva dato la sveglia chiedendo conto dei ritardi. Nei giorni scorsi Lepore si è affrettato a dichiarare che "nei prossimi giorni annunceremo iniziative compresa una pre inaugurazione". Speriamo che sia tutto vero. L’obiettivo del Museo dedicato alla pallacanestro è anche quello di attrarre turisti, oltre ai tradizionali appassionati del parquet. Eventualità possibile se ben allestito. Per ora su cosa conterrà e come sarà organizzato è ancora un segreto. Intanto buon campionato a Virtus e Fortitudo, entrambe rinnovate sul campo e nell’assetto societario e con due bandiere storiche che sventolano in campo: Marco Belinelli e Pietro Aradori. Il pubblico di Bologna, come sempre, intanto ha già vinto la propria partita.

