Torna la Camminata per la vita "Insieme contro i tumori al seno"

Una camminata per finanziare la ricerca contro i tumori al seno. È quella in programma domenica a Vergato con il titolo "Camminiamo insieme per la vita". Organizzata dalla farmacia Marchi, gestita dalle sorelle Marchi, l’iniziativa è alla seconda edizione e servirà a raccogliere fondi a favore dell’associazione Susan Komen che in Italia da 20 anni studia i problemi delle donne colpite da tumore al seno. La camminata si snoderà per quattro chilometri lungo le sponde del fiume Vergatello, tornato ai livelli normali dopo le piene dovute alle piogge. Alla farmacia Marchi sono molto sensibili alla prevenzione contro i tumori al seno. Nel recente passato una familiare, Giuseppina Marchi, ne è rimasta colpita. Per questo hanno pensato alla realizzazione di un evento sportivo, una passeggiata ecologica, che attirasse l’attenzione degli abitanti della vallata nella raccolta di fondi a sostegno dell’associazione Komen. Per informazioni e iscrizioni alla camminata ci si può rivolgere alle farmaciste Laura Rimondi e Chiara Raffa che rispondono allo 051.674 0435. Oppure è possibile inivare una mail a [email protected] Ci si può iscrivere alla camminata anche la stessa mattina al banchetto allestito davanti alla farmacia. Dopo i saluti davanti alla stazione di Vergato, alle 10 i camminatori partiranno per l’escursione.