Torna la Notte Bianca. Ecco gli eventi per la sera del 7 giugno

Ritorna la Notte Bianca di San Lazzaro. L’appuntamento è per la sera di venerdì 7 giugno, dalle 19 alla mezzanotte, nelle strade del centro città pedonalizzato. Ricco il programma tra shopping, esibizioni di ballo, sfilate, mercatini artigianali, street food e tanto altro. Negozi, bar e ristoranti aperti, spettacoli, scuole di ballo, esposizioni, mercatini creativi, auto d’epoca, street food e tanto altro. Il programma è visitabile sulla pagina Facebook dedicata all’evento e online sul sito del Comune. Sempre nella serata di venerdì, 7 giugno, evento anche in Mediateca, in via Caselle, alle 21 con il celebre quiz game ‘Il Cervellone’ e, questa volta, sotto le stelle. Per l’occasione, dalle 19 alle 20.30 happy hour presso il Bar della Mediateca con buffet e aperitivo a costo fisso di 5 euro. In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno. Per iscriversi si può andare sul sito del Comune e seguire l’apposito link.