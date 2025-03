Torna Sassolini, tanti laboratori per bambini

Torna Sassolini, la rassegna di eventi per bambini in Appennino. L’iniziativa è organizzata dall’associazione di promozione sociale Sassiscritti col sostegno del ministero del Lavoro, della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Alto Reno Terme. La realizzazione dei materiali grafici è a cura di Silvia Gunari.

Oggi il primo appuntamento alle 16 nella biblioteca di Porretta Terme in via Roma 32 con ’Antenore, un pesce davvero speciale’, racconto e laboratorio per i bambini dai 5 agli 11 anni di e con Roberta Balestrucci Fancellu. Il 16 marzo, alle 16 negli spazi di Galleria bicromata in via Berzantina 12, Sabina Guidotti allestirà i Musicanti di Brema, racconto e laboratorio per bambini di età compresa fra i 5 e 11 anni. I partecipanti potranno incontrare e creare gli animali protagonisti della fiaba dei fratelli Grimm con una sorpresa. Il gran finale il 6 aprile in biblioteca a Porretta Terme dove il teatro Patalò metterà in scena Odissea al mare, una rivisitazione musicale del mito ispirata all’Odissea del poeta romagnolo Tonino Guerra. Lo spettacolo è per tutti, a partire dai 7 anni.

"La rassegna nasce sette anni fa – racconta la scrittrice e poetessa Azzurra D’Agostino di Sassiscritti – per offrire un’occasione aggregativa ai bambini della zona. I sassolini sono tracce per ritrovare la strada di casa e lasciare un segno". Tutti gli eventi sono gratuiti, su prenotazione: info@sassiscritti.org

f. m.