Tornano gli sconti per gli abbonamenti di treno e bus con il fondo idrocarburi

Tornano gli sconti su treni e autobus per gli abitanti dei comuni dove si estraggono idrocarburi. La Regione finanzia la misura, con il fondo idrocarburi nell’ambito delle misure di sostenibilità ambientale di compensazione. In provincia di Bologna i comuni interessati dalla misura sono Imola, Medicina, Lizzano in Belvedere, Gaggio Montano, Alto Reno Terme, Castel di Casio e San Benedetto Val di Sambro. Lo sconto interesserà gli abbonamenti annuali acquistati tra il 1° agosto 2023 e il 31 luglio 2024. La percentuale di rimborso riconosciuta ai passeggeri è differenziata per fascia d’età: si passa dal 100% per gli under 26 al 70% riservato a tutti gli altri viaggiatori.

La richiesta va presentata alla società che ha emesso il titolo di viaggio, entro il 14 aprile 2024 per gli acquisti fatti entro il 31 gennaio. Per gli abbonamenti acquistati tra il 1° febbraio e il 31 luglio 2024 c’è invece tempo fino al 31 agosto. Per informazioni è possibile rivolgersi agli Urp di Regione e Comuni e delle società di trasporto.

f. m.