Torneo di scacchi a Castel d'Aiano: Maestro Sergey Gromov Arbitra e Sfida Appassionati

Per l’ottavo anno consecutivo torna a Castel d’Aiano l’atteso torneo di scacchi. L’appuntamento è per sabato. Come nelle passate edizioni la gara non competitiva si svolgerà nella principale piazza del paese e ogni giocatore avrà a disposizione 15 minuti di tempo per terminare la partita.

Per divulgare il gioco degli scacchi, alcuni appassionati presenti nel territorio hanno organizzato un torneo per tutte le categorie, dai principianti agli esperti, che ha l’obiettivo di avvicinare nuovi estimatori al gioco. La partecipazione è gratuita. Il limite massimo dei partecipanti è fissato a 100 (con precedenza in base all’ordine di iscrizione).

Per l’intera durata del torneo sarà presente il maestro Sergey Gromov che, oltre ad arbitrare, durante gli intervalli darà utili consigli sulle strategie di gioco. Dopo il torneo il maestro sfiderà i partecipanti in una partita in “simultanea” (massimo 25 persone). Un evento che è sostenuto dall’amministrazione comunale di Castel d’Aiano e sponsorizzato da alcune aziende del territorio.