Tosse compulsiva tra gli studenti: evacuata la scuola media Bagnoli durante le prove Invalsi San Pietro in Casale: triage in cortile per 300 studenti, almeno 4 ragazzini portati in ospedale. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Le prime indagini non hanno riscontrato sostanze tossiche nell’aria. Non si esclude che sia stato spruzzato spray urticante