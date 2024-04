Tour de France, Comune al lavoro: "Strade chiuse già il 29 giugno"

Aspettando il Tour de France, si mette in moto anche la macchina organizzativa del Comune per le modifiche alla viabilità. Strade sbarrate e divieti di sosta, ci saranno sicuramente già dal primo pomeriggio di sabato 29 giugno, come si studia in questi giorni in amministrazione insieme con la Polizia locale. Sarà poi necessario spostare le isole ecologiche, valutando quante e dove insieme con Hera. Dopo aver lanciato il grande evento nei giorni scorsi, con il gran finale dell’arrivo in via Irnerio previsto tra le 17 e le 17.30 del 30 giugno, il Comune vuole insomma mettersi avanti con l’organizzazione generale.

È quanto emerso ieri durante la commissione Commercio e Turismo dedicata alle ricadute in città per il passaggio del Tour. Come detto, i provvedimenti extra di viabilità interesseranno da vicino la città dalle 20 di sabato 29 giugno alle 19 di domenica 30, e saranno "provvedimenti molto rilevanti per la zona in cui passa la corsa", ha spiegato Nicola Latronico del settore Lavori pubblici, Verde e Mobilità del Comune.

Una prima chiusura arriverà intorno alle 20 del sabato, su via Irnerio, oltre ad altri provvedimenti di viabilità, nelle strade confluenti. I divieti di sosta, invece, scatteranno già dal primo pomeriggio del sabato,. Del resto, cominceranno ad arrivare per tempo i veicoli operativi del Tour, per montare tribune e villaggio in piazza VIII Agosto così come altre attività anche in via del Pallone, visto che allo Sferisterio ci sarà l’allestimento della sala stampa internazionale. Poi, sempre in via Irnerio, si posizioneranno le transenne per delimitare l’ultimo chilometro di arrivo e, oltre, per poche centinaia di metri dopo l’arrivo, verso via dei Mille. Il resto del percorso verrà chiuso dall’inizio della mattina di domenica, nel tratto di viale da porta San Donato a porta Maggiore-viale Carducci. Tutto il resto del percorso verrà chiuso sulla base di "valutazioni che faremo nei prossimi giorni anche col Comitato dell’ordine pubblico e della sicurezza", ha chiarito Latronico, coordinato dalla Prefettura. Entro la tarda mattinata della domenica, in ogni caso, tutto il percorso sarà chiuso, per motivi di sicurezza, anche se gli atleti arriveranno tra le 16 e le 17.

"Ci saranno 80 camion nel posteggio principale dei mezzi pesanti, al parcheggio della Montagnola e a quello dello Sferisterio subito sotto – ha aggiunto Mattia Santori, delegato al Turismo –. Le 250 auto dei giornalisti accreditati spazio nel parcheggio interrato di piazza VIII Agosto. Pullman e auto delle squadre, oltre 120 mezzi, si troveranno in tutta via indipendenza come evento espositivo".