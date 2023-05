Tper lancia gli e-scooter Sono cento in tutta la città

Nuova ‘Corrente’ in città. Il servizio di sharing del gruppo Tper ha lanciato i nuovi cento scooter bianchi con la livrea a pois blu, cento per cento elettrici e made in Italy. I ‘due ruote’ si possono usare anche fuori città, bisogna però necessariamente terminare la corsa sul territorio del comune di Bologna. "Intermodalità e sostenibilità, sono le parole chiave di questo servizio", annuncia Giuseppina Gualtieri, amministratore delegato e presidente di Tper. "La scelta è quella di accogliere tutte le esigenze di mobilità in un’unica app, un’unica registrazione e in un solo servizio", commenta il direttore amministrazione, finanza e commerciale di Tper, Fabio Teti. L’autonomia dei mezzi copre quasi integralmente il territorio di Bologna ed è di 80km e hanno una cilindrata di 50cc. Il servizio, come per le auto, è riservato esclusivamente ai maggiorenni con patente A e B, ed è possibile trasportare un passeggero. Nel sotto sella si trovano anche due caschi di taglia M e L, insieme a delle cuffie monouso da usare come sotto casco. I ciclomotori non possono circolare sulle corsie preferenziali mentre possono nelle zone a traffico limitato e zona ‘U’. I costi sono gli stessi del servizio auto, con un’agevolazione per chi ha un abbonamento al trasporto pubblico locale. Per terminare la corsa bisogna riposizionare lo scooter sul cavalletto e fare una foto al luogo dove si ha parcheggiato il mezzo, nel rispetto del codice della strada.

Giovanni Di Caprio