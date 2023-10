"Traffico e smog devono stare fuori dal centro"

Le paventate pedonalizzazioni di San Lazzaro stanno creando parecchio scompiglio. Le firme dei commercianti contro i nuovi Piani per la Mobilità, a seguito anche della riunione tenutasi in Confcommercio giorni fa, sono salite a 700 e verranno consegnate in Comune entro lunedì. Sull’argomento si esprime Luca Melega, assessore alla Mobilità.

Assessore Melega, sul piano sta montando il malcontento.

"Intanto faccio una premessa: all’incontro di Ascom ha partecipato solo l’assessora Sara Bonafè, invitata come delegata al Commercio, ma tutta la Giunta è in ascolto delle osservazioni dei cittadini e aperta al dialogo. Le proposte avanzate nel piano mobilità sono orientate a migliorare la qualità della vita in città, abbassando i livelli di smog, riducendo i livelli di Pm2,5 e Pm10 che stanno contribuendo ad aumentare i casi di asma tra i bambini".

Avete indicazioni in tal senso dagli esperti?

"Certamente. I pediatri di San Lazzaro di Savena ci segnalano continuamente che sono in aumento le patologie delle vie aeree superiori nei bambini a causa del livello dello smog e della pessima qualità dell’aria, acuita da caldo anomalo e siccità".

Quali sono gli obiettivi della nuova mobilità?

"Stiamo facendo questi Piani con una idea chiara e rivolta al futuro: attualmente l’80% del traffico sulla via Emilia è di persone che non vivono o lavorano a San Lazzaro ma passano solo attraverso il nostro Comune lasciandoci emissioni di scarti di Co2, Pm2,5, Pm10. Un’amministrazione ha il dovere di pianificare il modello di città nel quale vivere nei prossimi 1015 anni. Non si può più accettare l’idea che la via Emilia sia solo un’arteria di smog e sostanze tossiche che impattano su San Lazzaro e i suoi cittadini. Stiamo cercando di fare una scelta lungimirante: per questo vogliamo spostare, progressivamente, il traffico sull’asse nord, fuori dal centro abitato abituando tutti a un nuovo percorso che toccherà complanare, tangenziale, Stradelli Guelfi".

E per quel che riguarda le pedonalizzazioni?

"Come Giunta vogliamo mantenere il dialogo aperto con i cittadini, le parti sociali e gli interessati, di cui leggeremo con attenzione le sollecitazioni e i suggerimenti. Il piano prevede sperimentazioni reversibili con verifica dei risultati e modifiche conseguenti che riguarderanno il tratto di via della Repubblica compreso tra piazza Maria Trebbi e via delle Rimembranze e il tratto di via Emilia compreso tra via Caselle e via Rimembranze solo le domeniche. Una maniera dolce per incentivare una fruizione diversa della città e l’abitudine a una nuova viabilità".

Zoe Pederzini