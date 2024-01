Traffico illecito di rifiuti pericolosi, tre denunciati

Oltre 20 tonnellate di rifiuti pericolosi altamente inquinanti pronti per essere spediti in Ghana simulando una normale esportazione di merce. A smascherare il tentativo di frode sono stati i militari della Guardia di finanza e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nel corso di una ispezione all’Interporto di Bentivoglio. Il controllo, inserito nell’ambito di un’attenta attività di monitoraggio portata avanti dalle Fiamme Gialle all’Interporto, si è concretizzata nella denuncia, per traffico illecito di rifiuti e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, dei tre titolari delle imprese (con sede nel Bolognese, nel Modenese e nel Reggiano) coinvolte nella movimentazione transfrontaliera della merce, che avevano falsificato le specifiche dichiarazioni doganali. Controllando il contenuto del container diretto verso l’Africa, gli investigatori hanno accertato che la merce era "del tutto inutilizzabile e deteriorata, tanto da apparire catalogabile come rifiuto pericoloso ed altamente inquinante". Questa circostanza è stata confermata da ulteriori accertamenti condotti dai funzionari dell’Arpae regionale. In particolare il carico da oltre 20 tonnellate era costituito da pneumatici usurati, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, merce varia come televisori, frigoriferi, congelatori, materassi e ferri da stiro.