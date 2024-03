Tram, attività in pressing su Lepore. Summit su Riva Reno il 4 aprile

Dovrebbe tenersi il 4 aprile, giovedì prossimo, il summit tra le quattro principali associazioni di categoria e il sindaco Matteo Lepore. Tema, ovviamente, l’impatto dei cantieri di via Riva Reno, argomento che preoccupa molto sia i commercianti, sia gli artigiani. Le associazioni hanno preferito non andare in ordine sparso, bensì hanno scelto la via unitaria per essere estremamente efficaci, la posta in gioco è altina. Di sicuro, però, non si vuole ottenere il non-risultato ottenuto dopo il summit (simile nelle premesse) organizzato in Cna per parlare con il sindaco della Città 30. Storia di poche settimane fa, quando la mediazione cercata dagli assessori Massimo Bugani e Valentina Orioli, delegati del sindaco, portò a una brusca smentita proprio dallo stesso Lepore. Ma se trattare sulla Città 30, per ora, non si può, su via Riva Reno le preoccupazioni sono anche più pressanti, perché le attività commerciali non possono permettersi mesi e mesi con una perdita di fatturato fissa, almeno, del 20/30%. Ecco perché si proverà a cambiare un po’ lo schema di gioco, attraverso il confronto. Ma dovrà esserci il sindaco, perché situazioni simili a quelle post tavolo sulla Città 30, pensano le associazioni, non devono ripetersi.

Uno dei principali temi sul tavolo del 4 aprile sarà quello degli indennizzi. La base del Comune è chiara. Come sottolineato, di nuovo, dall’assessora Valentina Orioli nell’intervista al Carlino di domenica. "Gli indennizzi si danno a fronte della dimostrazione di un mancato incasso. Per noi, quindi, è una misura che non coglie la necessità di agire con tempestività", questo il pensiero del Comune. Le categorie la pensano in maniera diametralmente opposta, perché quel mancato incasso ci sarà sicuramente e serve un aiuto robusto che non le faccia chiudere, le attività". Si tornerà a battere su quel tasto, perché per commercianti e artigiani considerare solo e soltanto i celebri sgravi fiscali è troppo, desolatamente poco. Riguardo ai lavori appena iniziati su via Riva Reno, la fase preliminare dura circa tre settimane (ne mancano circa due alla fine) e comporta impatti limitati su viabilità e aree di sosta. Consisterà nella demolizione dei marciapiedi che si trovano sia nella semicarreggiata sud di via Riva di Reno sia sul retro della chiesa, per ricavare lo spazio necessario per la circolazione dei veicoli durante la prima fase di cantiere. Le attività entreranno nel vivo con la scopertura del canale, la realizzazione delle opere urbane più consistenti e la costruzione della nuova sede tranviaria. In questa fase il tratto di Riva di Reno tra la rotonda di Piazza Azzarita e via delle Lame sarà chiuso e non sarà più possibile sostare. Sarà comunque sempre garantito l’accesso ai passi carrabili e a via dell’Abbadia per i residenti e gli aventi diritto. Per un periodo di circa tre mesi sarà chiuso invece l’incrocio Riva Reno-Lame: in corrispondenza di quest’ultimo provenendo dal centro su via delle Lame sarà possibile, sia per il traffico veicolare sia per il trasporto pubblico, svoltare sia a destra su via Riva di Reno verso via Marconi sia a sinistra verso via Brugnoli.

Concludendo invece sui cantieri in prospettiva, pare quasi certo che l’accelerata del Comune possa portare i lavori della linea Verde, in Bolognina, entro il 2024. Impossibile per ora dare date certe, ma l’asse Matteotti-piazza dell’Unità-via di Corticella potrebbe iniziare a vedere gli operai al più presto, prima del previsto. Anche la Verde dovrà essere conclusa entro il 2026, quindi va da sé che lungo tutto il 2025 (e oltre) bisognerà lavorare sul tracciato che collegherà via dei Mille ai confini della città, verso Castel Maggiore. Importante sarà l’impatto della temuta galleria che verrà realizzata in via Ferrarese.