Tram, sì alle deroghe per 78 dehors "Così tuteliamo i commercianti"

È stata approvata dal Comune la delibera che stabilisce i nuovi criteri temporanei per 78 dehors (su 800 presenti in tutto il territorio comunale) lungo la Linea rossa del tram. L’obiettivo della giunta guidata da Matteo Lepore è quello di "facilitare le attività commerciali affinché possano continuare a lavorare nonostante i possibili disagi da cantiere", dichiara l’assessora Luisa Guidone. "Questo primo provvedimento – continua Guidone – consentirà agli esercenti di conservare il più possibile gli spazi di occupazione esterna già dai primi cantieri di giugno, attraverso una disciplina derogatoria flessibile che adatteremo alle esigenze dell’esercente e dello spazio".

La delibera prevede che le occupazioni salvaguardino l’accessibilità e la fruibilità dello spazio pubblico, il transito dei pedoni e delle persone con disabilità, e che non si superino le dimensioni dell’occupazione originaria. I dehors straordinari potranno essere concessi per sei mesi, rinnovabili in modo automatico.

La deroga è valida dall’inizio dei sotto-cantieri fino all’entrata in esercizio del tram. "Questo primo provvedimento – afferma ancora la Guidone– consentirà agli esercenti, già dai primi cantieri di giugno, di conservare il più possibile gli spazi di occupazione esterna attraverso una disciplina di deroghe che adatteremo, caso per caso, alle esigenze dell’esercente e dello spazio".

"Il percorso – conclude l’assessora– è in perfetta sinergia con le associazioni di categoria. Le quali hanno fornito proposte e dato spunti che sono stati totalmente recepiti in questo atto. Anche quando il tram entrerà in esercizio, l’amministrazione procederà a cristallizzare la conformazione degli spazi e a formulare progetti d’area specifici, ovunque sia necessario, lungo tutta la linea del tram, anche fuori dal centro storico". La norma è ora al vaglio del consiglio comunale.