Tram, un altro banchetto. A dare volantini sono i dem

Sul cantiere del tram in via Riva di Reno a Bologna è ‘guerra’ di banchetti tra maggioranza e opposizione. Dopo il presidio di Fratelli d’Italia, arriva il contro-presidio del Pd, per distribuire volantini informativi sul progetto della tramvia (ma anche sulla Città 30). Un presidio organizzato dai circoli dem della zona, il Pratello e il Passepartout.

"Ammetto che eravamo preoccupati delle contestazioni, invece siamo stati piacevolemente sorpresi: i cittadini ci hanno chiesto tante informazioni, hanno voluto visionare la documentazione sui prossimi lavori, chiesto delle deviazioni del traffico. Le critiche? Un 20 per cento...", spiega Mery De Martino in via Riva Reno nella sua doppia veste di consigliera dem e segretaria del circolo Pratello.

Per spiegare, illustrare il progetto e rassicurare sull’impatto dei lavori (sui parcheggi in primis) ieri pomeriggio è tornata sul posto anche l’assessore al Commercio, Luisa Guidone.

"C’è un’interlocuzione quotidiana con le attività commerciali. Anche martedì abbiamo fatto un giro con il sindaco. Siamo a fianco delle attività che qui lavorano e devono continuare a lavorare anche durante i cantieri. Non solo quelle di via Riva Reno, ma anche quelle delle strade limitrofe, in particolare in questa prima fase in cui ci sarà un impatto su via Lame", spiega Guidone. "Questa zona è tra quelle che dovrà ricevere il maggior numero di aiuti stanziati con la delibera di giunta di un anno fa. Oltre a agli sconti Tari e sconti Cup, ci saranno anche contributi diretti che arriveranno alle associazioni. Daremo il massimo di quello che si può dare. E continueremo a dialogare", assicura l’assessora.