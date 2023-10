Trasporto locale, domani sciopero

Sciopero nazionale di 24 ore, domani, del trasporto pubblico locale. Una giornata di mobilitazione dopo che il ministro delle infrastrutture e trasporti, Matteo Salvini, ha precettato i lavoratori per la giornata di mobilitazione del 29 settembre. A Bologna il presidio è previsto al deposito Tper Ferrarese in via Ferrarese 114 a Bologna dalle 8.30. Una protesta che vuole mettere in discussione le politiche del governo per rivendicare salari e condizioni di lavoro dignitosi, il superamento degli appalti e subappalti ad aziende private che offrono servizi di scarsa qualità e lavoro sottopagato, l’introduzione del reato di omicidio sul lavoro, il salario minimo per legge a 10 euro l’ora.