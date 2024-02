Trattori all’outlet per regalare frutta

Ieri giornata di tregua per le proteste degli agricoltori. Dopo il blocco dell’ingresso autostradale di Castel San Pietro Terme di lunedì e le marce dei trattori di martedì e giovedì, quella di venerdì è stata una giornata di pausa e di ’briefing’. Una pausa quindi di nuovo momentanea, in una battaglia che non accenna a scemare. Dopo una lunga riunione durata fino alle 17 inoltrate, infatti, i contestatori hanno deciso di organizzare un altro ’attacco’ nella giornata di sabato, molto più pacifico. Consci dell’approvazione avuta da molti cittadini, infatti, questa mattina gli agricoltori hanno intenzione di muoversi verso l’outlet. Questa volta non per bloccare il traffico, ma per regalare mele, arance e altri prodotti delle imprese, per sensibilizzare il cittadino a contribuire alla rinascita dell’agricoltura.

Un gesto di riconciliazione, ma sempre con un unico obiettivo: quello di richiamare l’attenzione delle autorità politiche. Particolarmente, si fa appello alla premier Giorgia Meloni: "È l’unica che può fare qualcosa di concreto per aiutarci", dicono infatti gli organizzatori. Lo spostamento dei trattori e dei camioncini verso l’Outlet di Castel Guelfo avverrà con la guida e con il presidio delle forze dell’ordine e della polizia, affinché la protesta mantenga l’aspetto pacifico e resti nella legalità. Come sempre, la spinta della manifestazione ha tante fondamenta: l’aumento dei costi delle semina, le critiche nell’uso dei pesticidi rivolte agli imprenditori, la grande distribuzione accusata di essere disonesta nella scelta del prezzo del prodotto venduto. Nel caso degli agricoltori romagnoli, si aggiunge un tema molto forte: un senso di abbandono nei riguardi dello Stato a seguito dell’alluvione che ha colpito il territorio a maggio 2023. "L’agricoltore sta morendo" continua a recitare il fantoccio impiccato sul trattore.

Francesca Pradelli