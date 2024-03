Tre giorni di eventi su genere e parità

Ultima giornata quella di oggi a Granarolo dedicata alla tre giorni di ‘Che genere di mondo- Educare alle differenze per promuovere la parità’. La giornata inizia al campo sportivo Bonarelli alle 14.30 con la partita del Bologna FC femminile. Alle 15:30, in Piazza del Popolo, ‘Giochiamo alla pari’: la campagna contro gli stereotipi di genere con la presentazione dei messaggi realizzati coinvolgendo le associazioni sportive del territorio. Alle 18, in sala Florida, proiezioni di ‘Anna & Bassam’: cortometraggio di Davide Rizzo, con la presenza del regista e, a seguire, ‘Indagini d’amore’, docufilm realizzato con le classi terze della scuola secondaria di primo grado Matteucci.