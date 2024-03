Tre nuove colonnine per la mobilità elettrica

Un passo avanti per la mobilità elettrica a Vergato. Alle tre colonne per la ricarica dei veicoli elettrici già esistenti nel territorio comunale se ne aggiungono ora altre tre: a Tolè, a Cereglio e nel capoluogo. Le colonnine di ricarica Enel sono compatibili con tutti i modelli di auto elettrica presenti sul mercato che ricaricano in corrente alternata. Ciascuna colonnina permette a tutti i clienti di accedervi, anche se il cliente dovesse avere un contratto attivo con altri venditori di energia elettrica, attraverso sistemi di pagamento digitali che non richiedono la sottoscrizione di un contratto con il venditore di energia.

La colonnina permette di ricaricare due veicoli elettrici contemporaneamente, erogando simultaneamente su entrambe le prese. L’accesso alla colonnina di ricarica è possibile sia mediante smart card contactless che App di Enel Energia, sezione e-Go. "L’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente che passa anche attraverso la transazione ecologica dai veicoli a scoppio a quelli ad alimentazione elettrica – spiega il Sindaco di Vergato Giuseppe Argentieri – ci ha visto in questi anni attivi nel cogliere tutte le occasioni per installare, nel nostro territorio comunale, colonne di ricarica per automobili. Alle tre che abbiamo attivato nel 2020 se ne aggiungono altre 3: una nella frazione di Tolè, una nella frazione di Cereglio e la terza, colonna di distribuzione a ricarica veloce, nel capoluogo. Questa importante operazione, resasi possibile grazie alla collaborazione con Be-charge e che ha visto un iter solo per la loro installazione ed attivazione lungo più di un anno, ci permette quindi di garantire il servizio sia ai professionisti che ai turisti che frequentano il Comune di Vergato in maniera capillare, configurandosi quindi come infrastruttura essenziale per l’attrattività dello stesso. In totale, le colonne di ricarica elettrica attive nel comune di Vergato sono 6 e permettono la ricarica di 12 veicoli elettrici contemporaneamente".