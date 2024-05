Tributo a Bernstein al Maggio musicale persicetano

Da domani torna, per il secondo anno consecutivo, la rassegna ‘Maggio musicale persicetano’, promossa dal Comune di San Giovanni in Persiceto, con assessore alla Cultura Maura Pagnoni (nella foto), in collaborazione con la Pro Loco. L’iniziativa prevede una mostra documentale dedicata al direttore d’orchestra, compositore e pianista statunitense Leonard Bernstein (1918 - 1990) e alcuni concerti. Dopo la prima edizione dedicata a Mozart, quest’anno verranno proposti diversi appuntamenti per riscoprire l’estro musicale di Bernstein, divenuto celebre per aver composto anche musiche per film, tra cui spicca la colonna sonora del musical ’West Side Story’ (1957). La mostra a lui dedicata, dal titolo ‘Leonard Bernstein in Sant’Apollinare. La gioia di vivere la musica tra classicismo e modernismo’, sarà inaugurata domani alle 17,30 nei suggestivi spazi della medievale chiesa di Sant’Apollinare, a cura di Gaetano Piscopo e a ingresso libero. L’ideazione dell’allestimento e della grafica dei pannelli è di Loris Fontana e Alessandro Bencivenni del circolo Fotografico Il Palazzaccio. L’esposizione sarà aperta al pubblico fino al 2 giugno, venerdì e sabato dalle 17 alle 19 e domenica dalle 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 19.

Nell’ambito dell‘inaugurazione si terrà la conferenza dal titolo ‘Leonard Bernstein, che sognava di essere Gershwin’ a cura dello storico della musica e critico musicale Giordano Montecchi. Alla mostra saranno affiancati quattro concerti: sabato 11, 18 e 25 maggio, alle 17,30, nella chiesa di Sant’Apollinare e domenica 2 giugno alle 20,30, nel parco di via della Pace, con musica dal vivo, a ingresso gratuito, a cura del conservatorio Martini e dell’associazione musicale Leonard Bernstein.

p. l. t.