Trofeo Bonfiglio, da oggi in campo

Al via oggi sui campi in terra battuta del Tennis Club Milano Bonacossa di via Arimondi a Milano le qualificazioni della 64sima edizione degli Internazionali d’Italia juniores, trofeo Bonfiglio: in campo 64 tennisti nel tabellone maschile e altrettante giocatrici in quello femminile, previsti tre turni per promuovere gli otto superstiti destinati ai due tabelloni, al via lunedì 20 maggio, con ingresso gratuito per tutta la settimana.

Ci saranno sei dei primi dieci under 18 del ranking mondiale ma anche una lunga serie di nomi che, se oggi dicono poco, tuttavia nel prossimo futuro potrebbero diventare leggende della racchetta. Lo racconta la lunga storia del Trofeo Bonfiglio che in 63 edizioni ha visto transitare dai campi del Bonacossa tantissimi campioni di domani. Non a caso gli Internazionali d’Italia Juniores sono considerati, dagli addetti ai lavori, il quinto Slam in calendario, un appuntamento che attrae i migliori giocatori juniores del mondo. Anche quest’anno sarà disponibile il sito ufficiale del Trofeo Bonfiglio, consultabile all’indirizzo www.trofeobonfiglio.com, dove sarà possibile trovare risultati in diretta, tabelloni, orari di gioco, foto e news.

Silvio De Sanctis