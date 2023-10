Troppi cinque anni per i lavori sul ponte della via Emilia Bologna è stata troppo remissiva nei confronti della vicenda del ponte sulla via Emilia: 5 anni per la messa in sicurezza di un ponte di 500 metri è inaccettabile. Un'Amministrazione inadeguata o una volontà precisa? Una cosa è certa: il ponte è il biglietto da visita per i turisti.