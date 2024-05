Trovata morta nel letto, il pm: “Non fu suicidio, l’ha uccisa il marito”

Bologna, 29 maggio 2024 - Non si è trattato di suicidio: per il pm Augusto Borghini, che coordina i carabinieri del Nucleo investigativo, la cinquantanovenne trovata morta nel letto con una corda attaccata al collo, nella sua casa nella Bassa bolognese, è stata uccisa dal marito di 53 anni. Movente: una relazione sentimentale che questi aveva con un’altra donna.

Ieri, dopo due anni e mezzo di indagini che hanno adoperato anche tecniche estremamente sofisticate, come la ricostruzione digitale in 3D della stanza in cui era stato ritrovato il corpo per analizzare la dinamica dell’accaduto, il pm Borghini ha notificato l’avviso di fine indagine al marito. L’atto solitamente prelude alla richiesta di rinvio a giudizio.

“Siamo molto provati, sono stati due anni e mezzo lunghi - commenta ora l’avvocato Daniele Nicolin per i familiari della donna, il fratello e la sorella - e strazianti per la famiglia, che non ha potuto seppellire il corpo della loro cara”.

Le indagini dei carabinieri hanno rilevato come non ci fossero tracce di tensione nella corda attaccata al collo della donna, e che la posizione del cadavere nel letto non era compatibile con il suicidio raccontato dal marito: il corpo era stato quindi spostato.

L’uomo, all’epoca, raccontò ai militari di essere rincasato tardi e di essersi addormentato al buio, accorgendosi solo la mattina dopo che la moglie accanto a lui era morta.