Trovato con hashish e pistola d’epoca: denunciato 35enne

I carabinieri di Pianoro hanno denunciato due 26enni magrebini, irregolari e pregiudicati. Sono accusati di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso Un italiano di 35 anni denunciato per detenzione abusiva di armi e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Una pattuglia dei militari stava transitando nei pressi del 35enne, già noto per l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti, quando hanno sorpreso e fermato due stranieri mentre uscivano da un’abitazione. Nelle tasche trovati 2 grammi hashish, mentre, a casa del 35enne, i militari hanno recuperato anche una pistola ad avancarica originale.