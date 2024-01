Trovato con la droga in auto, 25enne nei guai

Arrestato dai carabinieri perchè trovato con della droga in macchina. I fatti sono avvenuti a Crevalcore. I carabinieri della locale stazione stavano svolgendo un consueto pattugliamento del territorio quando hanno fermato un’auto guidata da un 25enne italiano, residente a Crevalcore in una zona limitrofa a dove è stato fermato. Il giovane è parso da subito agitato alla vista dei militari tanto da insospettirli. Dopo il controllo dei documenti del giovane i carabinieri hanno controllato l’abitacolo dell’auto in maniera più accurata. Qui hanno trovato, con non poca fatica, all’incirca 80 grammi di sostanza stupefacente, hashish per la precisione. I militari a quel punto, visto l’esito positivo della perquisizione del giovane e della sua macchina, si sono spostati nell’abitazione del 25enne per proseguire i controlli con una perquisizione domiciliare. I carabinieri di Crevalcore hanno rinvenuto ulteriori 50 grammi di hashish, un pezzo da 9 grammi sempre di hashish, materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione. I carabinieri a quel punto lo hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa della direttissima di ieri. In quest’occasione però il giudice non ha convalidato l’arresto.