Truffe agli anziani, tre colpi in una mattina e bottino da 18mila euro: ecco la tecnica usata

Bologna, 23 febbraio 2024 – Ancora truffe ai danni degli anziani a Bologna. Ieri mattina sono stati messi a segno tre furti con raggiro, in quasi tre ore, in tre zone diverse della città.

La polizia si sta occupando delle indagini. I ladri, fingendosi idraulici e agenti della polizia locale, che dovevano fare sopralluoghi nelle abitazioni dopo avere detto ai pensionati che c'erano stati furti nel condominio (e anche in casa loro), dalle stanze degli appartamenti hanno rubato, tra gioielli e denaro, una somma che, da una prima stima della polizia, ammonta a 18mila euro.

Il primo episodio si è verificato in zona Barca, alle 9.30. Alla porta di una 86enne hanno suonato due uomini in divisa che hanno detto di essere carabinieri che stavano facendo controlli in zona: al lei hanno detto di dovere fare una ispezione anche in casa sua.

L'anziana li ha fatti entrare e le hanno portato via alcuni gioielli in oro. Il secondo caso si è verificato alle 11 in zona Saragozza: un sedicente idraulico e un finto agente della polizia locale sono entrati in casa di una 90enne.

Le hanno mostrato un quadro, che secondo la polizia avevano nascosto appena varcata la soglia, e le hanno detto che lo avevano preso a un ladro che aveva commesso un furto nel suo appartamento e che avevano fermato in cortile.

Lei ha consentito a loro di fare un sopralluogo in casa e, prima di andare via, hanno rubato orologi, gioielli e mille euro. Ultimo episodio in zona Murri: intorno alle 12, al citofono di un coppia di pensionati di 94 e 89 anni hanno suonato ancora il finto idraulico e il falso agente della polizia locale.

Qui, in casa, prima è entrato l'artigiano che ha detto di dovere controllare la caldaia. Uscendo ha rubato alcune foto incorniciate che poi, dopo qualche minuto e insieme al complice, ha raccontato agli anziani di avere trovato nell'androne del condominio. Un segno che avevano subito un tentativo di furto. Dalla casa della coppia, i truffatori hanno portato via 700 euro in contanti e gioielli per un valore di circa 10mila euro.