Turismo ed eventi. Bologna in crescita

Bologna scala la classifica delle città meta del turismo congressuale. Il capoluogo è nella top 100 delle migliori destinazioni business a livello globale. Dall’84esima posizione del 2029, nel 2022 è entrata nella top 50, allo stesso livello di Pechino e Melbourne, poco prima di Rotterdam, Gothenburg e Lione. Bologna è l’unica non capitale sotto il mezzo milione di abitanti nelle prime 40 città ed è al terzo posto in Italia, dopo Roma e Milano, superando Firenze, Torino e Napoli. "È un risultato di cui la città può essere molto orgogliosa", spiega Anna Bettelli, responsabile del Convention Bureau di Bologna Welcome parlando nei giorni scorsi in commissione in Comune, dove si è fatto il punto sul turismo ‘Mice’, cioè legato a congressi ed eventi. Bologna ha già vinto 70 candidature per eventi dal 2018 al 2027 con una media di 750 partecipanti e una spesa diretta dei partecipanti stimata in 65 milioni di euro. Le candidature aperte al momento sono 44 per il periodo 2024-2032, con una media di 1.100 partecipanti. "Si riferiscono a grandi eventi – prosegue Bettelli – , non solo congressuali, ma anche sportivi, che stanno sul territorio più giornate. Creano un indotto molto ampio". "Il turismo congressuale, infatti, "è ‘alto spendente’, è organizzato e lascia sul territorio importi alti", aggiunge. Il settore è "strategico", anche "perché è organizzato e programmato, rimane nel tempo e soffre meno di volatilità, non dipendendo dalle mode del momento".