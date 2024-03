Tutte le edicole aperte domani in provincia

Ecco la lista delle attività che rimarranno aperte anche la domenica di Pasqua in provincia.

Anzola dell’Emilia: Real Princess, via Baiesi 19/H-I; Anzola del’Emilia - San Giacomo del Martignone: Chen Guangping, via Persiceto 19; Argelato: Edicola Argelato, via Centese 118; Argelato – Funo: Mariotti Manuela, via Galliera 161; Baricella: Boselli Lorella, via Roma 70; Baricella: Tabaccheria, via Roma 249; Bazzano: Pantaleo Luigi, piazza Garibaldi 21; Bentivoglio: Edicola Bentivoglio, via G. Marconi 42/E; Bentivoglio - San Marino: Stabe, via Gandhi 2/C; Budrio: Edicola Del Borgo, via A. Costa 3; Budrio – Mezzolara: Le Cafè di Angela Zani, via Riccardina 156; Calderara di Reno: Edicola Calderara, piazza G. Marconi 1/G; Calderara di Reno – Longara: Edicola Longara, via Longarola 54/A; Casalecchio di Reno: Giorgi Francesca, via Porrettana 360; Casalecchio di Reno: Edicola F.lli Chiarini di Chiarini, via Bazzanese 17; Casalecchio di Reno - San Biagio: Scandellari Angela, via Caduti Cefalonia 10/3; Castel dei Britti: Faccialive di Luisa Peghetti, Idice 82/A; Castel dell’Alpi - San Benedetto Val di Sambro: Santi Bruno e Monia, via Provinciale 49; Castel di Casio – Badi: Borri Paola, via Torrenuova 4; Castel Guelfo: Ricci Maccarini Elisa, piazzale S. Alighieri 16/B; Castel Guelfo: Sali e Tabacchi, via A. Gramsci 12/C; Castel Guelfo: Zhou Jianzhang, via Del Commercio 19/A; Castel Maggiore: Cedel, via Lirone 44-Bis; Castel Maggiore: Edicola F.lli Roda, via A. Gramsci 196/C; Castel San Pietro Terme: Edicola Del Cassero, piazza Martiri Partigiani 1; Castel San Pietro Terme: Giemme, via G. Matteotti 76; Castello d’Argile: Wang Hui Jing, via Circonvallazione Est 23/A; Castello di Serravalle: Vaccari Silvia, via S. Apollinare 1273; Castenaso: Gnudi Luigi, via Nasica 103/3; Castenaso: Edicola Della Piazza, piazza Marie Curie 1; Castenaso – Villanova: Angela di Lan Suiqin, via Tosarelli 201/C; Castiglione dei Pepoli – Baragazza: Baldi Angelo G., via Sant’Antonio 1; Castiglione dei Pepoli: Bardazzi Gianni, via S. Lorenzo 35; Crespellano: Edicola Il Piccolo Tempio, via Michele Ferro 7; Crespellano: Bar Speedy di Ortolani, via Garibaldi 51; Crespellano – Pragatto: Orsi Massimo, via Provinciale 193; Crevalcore: Edicola Tandem di Mamenko, via G. Matteotti 14; Crevalcore: Francia Cataldo, via G. Matteotti 14; Crevalcore: L’Edicola di Lodi Novella, viale G. Amendola 330/F; Gaggio Montano: Comani Matteo, piazzetta Tonino Zaccanti 6/7; Gaggio Montano – Pietracolora: Ferrari Valeria – Giuliana, via Paolo Fabbri 12; Granaglione - Ponte Venturina: Cassarini Alberto, via Nazionale 42; Granarolo dell’Emilia: Edicola Granarolo di Poli, via San Donato 209; Granarolo dell’Emilia: Sturchio Alessandra, via Roma 99; Grizzana Morandi - Pian di Setta: Nanni Veronica, via Ponte Locatello 9/B; Grizzana Morandi - Pioppe di Salvaro: Mignano Patrizia, via Salvaro Pioppe 27; Grizzana Morandi: Calisti Giuseppina, via Pietrafitta 50; Lizzano in Belvedere – Vidiciatico: Tagliani Mauro, via G. Marconi; Lizzano in Belvedere: Cock’s Bistrot di Fioresi, via Baruffi 26; Loc. Campana - Ozzano dell’Emilia: Genova Giuseppe, via Emilia 570/B; Loiano: Bar Tacco 12, via Roma 5/6; Loiano – Quinzano: Benni Massimo, via Zena 3; Malalbergo: Fattore Giuliano, via Nazionale 382/C; Malalbergo – Altedo: Edicola Altedo, via Nazionale; Marzabotto: Preiti Alex, piazza Dei Martiri Delle Fosse Ardeatine; Medicina: Giuggioli Paolo, via Libertà 63/65; Medicina: Nonsologiornali, via Licurgo Fava 421/11; Medicina: Il Graffio, via Argentesi 24/B; Medicina - Villa Fontana: Gemelli Maria Grazia, via E. Dalla Valle 29; Minerbio: F.lli Bignami, via Roma 15; Minerbio - Ca’ de Fabbri: Il Tempio, via Nazionale 20; Molinella: L’Edicola di Sgargi, via G. Mazzini 122; Molinella - San Martino in Argine: Arcobaleno, via Sant’Elena 51; Monghidoro: Bar Pineta, via Giuseppe Garibaldi 31; Monte San Pietro – Calderino: Rusticelli Ciro, via Lavino 85/C; Monte San Pietro – Calderino: Prima Pagina, piazza Case Bonazzi; Monterenzio: Cuomo Giuseppe, via Idice 199; Monteveglio: L’Edicola di Benelli, piazza Della Libertà 24; Monzuno: Suppini, piazza 24 Maggio 12/A; Monzuno – Rioveggio: Edicola Cartoleria Morena, via Provinciale 16/B; Monzuno – Vado: Amatulli Agata, via Stazione 8; Ozzano dell’Emilia: Caffè Paradiso, piazza Allende 64; Ozzano dell’Emilia: Manzali Marco, via Emilia 416; Ozzano dell’Emilia: Edicola Ozzano, via L. Galvani 49; Ozzano dell’Emilia - Ponte Rizzoli: Edicola Ponte Rizzoli, via Stradelli Guelfi 42; Pian di Venola: Bar Tabacchi Venturi Albertina, Porrettana Sud 55/A; Pianoro: Dondini Anna, via Risorgimento 2; Pianoro: Edicola Del Parco, viale Resistenza 203; Pianoro: Tabaccheria La Luna di Moscatello, via Nazionale 34; Pianoro - Pian di Macina: Edicola Montaguti Francesca, piazza Garibaldi 2; Pianoro - Carteria di Sesto: Bernasconi Angelo, via A. Costa 136; Pianoro – Livergnano: Bar La Rupe di Jessica Pelagalli, via Nazionale 254; Pianoro – Rastignano: Edicola M.G., via A. Costa 45/H; Pianoro Vecchio: Villa Giulia, via F.lli Dall’Olio 2; Pieve di Cento: Il Papiro di Gamberini E., piazza A. Costa 12; Pieve di Cento: Edicola Porta Asia, via Circonvallazion Levante 33; Porretta Terme: Edicola Salsano, largo Emanuele Grassi 1; Quarto Inferiore - Granarolo dell’Emilia: Alves Food, via Risorgimento 2; Rocca di Roffeno: Emporio Musiolo di Ilaria Gigliotti, via Monte Rocca 24-26; San Benedetto Val di Sambro - Madonna dei Fornelli: Musolesi di Malchia Aldrovandi, piazza Della Neve 4; San Benedetto Val di Sambro: Stefanini Roberto, via G. Marconi 7; San Benedetto Val di Sambro - Pian del Voglio: La Bottega Dell’Orefice di Brusori, via Appennino 32; San Giovanni in Persiceto - Le Budrie: Serra Silvana, via Borgata Casale 5; San Giovanni in Persiceto - San Matteo della Decima: Vannini Silvio, via Cento 163; San Giovanni in Persiceto - San Matteo della Decima: La Nuova Edicola, via Cento 171; San Giovanni in Persiceto: Marco Scopece Rivendita Tabacchi, via Circonvallazione Italia 48; San Giovanni in Persiceto: Flami & Loris, circonvallazione Liberazione; San Giovanni in Persiceto: Bar Poggio, via Bologna 135; Sala Bolognese – Padulle: Cavazza Andrea, piazza Sarti 1; San Giorgio di Piano: E’ D’Ichi La, piazza Dei Martiri 1; San Giorgio di Piano: Fu Valerio (Bar Metrò), via Roma 1; San Lazzaro di Savena – Cicogna: Edicola Cicogna di Baratti, via Donini 63; San Lazzaro di Savena – Ponticella: Govoni Gabriele, via Edera 45; San Lazzaro di Savena: Marigiova, via Carlo Jussi 3; San Lazzaro di Savena: Cusi Andrea, via J.F. Kennedy 19; San Pietro in Casale: La Piazza Edicolibreria, via G. Matteotti 87; San Vincenzo di Galliera: Caffè Via Veneto Di Mohamed, via Vittorio Veneto 27/B; Sasso Marconi: Edicola Centro, via Porrettana 260/2; Sasso Marconi: Al Giurnaler di Serenari, via Porrettana 157; Savigno: Giornaleria Dei Tigli, via G. Marconi 40; Silla - Gaggio Montano: La Scommessa di Corradini, via J. F. Kennedy 25; Trebbo di Reno: Edicola Trebbo di Reno, via Lame 96; Valsamoggia: Guccini Lorenzo, via Provinciale 344; Valsamoggia: La Sai L’Ultima?, largo D. Dossetti 13; Vergato: L’Edicola Dei Giardini, piazza Della Pace; Vergato: Bar Falco D’Oro di Jessica Raso, via Venola 27; Vergato – Cereglio: Ricci Claudia, via Provinciale 45; Vergato – Riola: Iacopini Elena, via Nazionale 99; Zola Predosa: Edicolandia di Paolo Accorsi, via Risorgimento 280/E; Zola Predosa: Peter Pan, via Risorgimento 183/H; Zola Predosa: Mapa, via Risorgimento 232/D; Zola Predosa – Riale: Vecchiettini Riccardo, via Risorgimento 21.