Tutto Schumann con Baglini e Chiesa

Uniti nella vita e sul palco, con all’attivo 300 concerti insieme: il pianista Maurizio Baglini e la violoncellista Silvia Chiesa sono protagonisti del concerto sinfonico del Teatro Comunale dedicato alla musica di Robert Schumann, in programma stasera alle 20.30 all’Auditorium Manzoni. Suonano rispettivamente il Concerto per pianoforte e orchestra op. 54 e il Concerto per violoncello e orchestra op. 129. Al debutto sul podio del Comunale Francesco Angelico, Generalmusikdirektor dello Hessisches Staatstheater di Kassel.