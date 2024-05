Ubriaco si schianta tre volte in una sera

Doppio incidente con tentativo di fuga a Cà de Fabbri. L’autista, 29enne, aveva un tasso alcolemico cinque volte superiore al limite e l’altra sera ha provocato una serie di incidenti stradali. La sequenza di eventi è iniziata con un tamponamento ai danni di una Hyundai, poi invece di fermarsi ha cercato di fuggire, seguito dal conducente dell’auto. La fuga è terminata nel centro di Cà de Fabbri, dove il 29enne ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro due auto parcheggiate e finendo la sua corsa contro un palo. Uscito dall’auto, l’uomo non riusciva a mantenere l’equilibrio, mostrando chiari segni di ubriachezza. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Baricella, Malalbergo e Minerbio. Il controllo con l’etilometro ha rilevato un tasso alcolemico di 2,50 grammi/litro. La patente di guida gli è stata ritirata, il veicolo è stato sequestrato e il 29enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza con l’aggravante di aver causato incidenti.

La comandante della Locale Simona Gambari dichiara: "Grazie al servizio associato dei tre comuni abbiamo le risorse di personale per organizzare servizi in ore serali e notturne. Da aprile sono state accertate sei guide in stato di ebrezza o sotto effetto di stupefacenti, il tasso alcolemico accertato di 2,50 è un valore mai riscontrato prima dalla polizia operante".

z. p.