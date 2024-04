Ue, la dem Moretti in corsa: "Bonaccini sarà un traino"

"Stefano Bonaccini? Ha fatto bene a candidarsi in Europa. Sarà un grande traino". L’europarlamentare Pd Alessandra Moretti, candidata del Nord-Est, punta al bis e vede "egoisticamente" un valore aggiunto per la circoscrizione (e per i dem) la presenza del governatore e presidente del partito in cima alla lista. Ieri, alla presentazione del suo libro ’La vita rivoluzionaria di una donna comune’, al centro Ca’ Nova di Medicina, location storica per i dem finita al centro delle polemiche per aver ospitato il generale Roberto Vannacci candidato con la Lega, alla vigilia della festa della Liberazione, ha ammesso la sua contrarietà al terzo mandato. Non per il ’Pres’, ma per Luca Zaia (che sfidò nel 2015, ndr): "Il rischio è che il Veneto diventi una sorta di Zaiastan".

Durante il pranzo con i militanti, il sindaco di Medicina Matteo Montanari (candidato al bis) e la segretaria del Pd locale Valentina Baricordi, tra piatti di tagliatelle al ragù e spaghetti allo scoglio, la dem ha detto di non temere la concorrenza del generale. Anzi. "Considerando che cosa ha detto su Mussolini, definendolo un grande statista, sarà facile ribattere. Del resto, credo che candidare Vannacci significhi per Matteo Salvini essere caduto molto in basso. Sono veneta, i suoi sono arrabbiatissimi...".

Moretti, nel ripercorrere la sua carriera, ha poi rivendicato il suo stile femminile e femminista di fare politica, attaccando Giorgia Meloni sull’aborto dopo il blitz sui pro-life nei consultori. Non è mancata una battuta sulla corsa Ue di Elly Schlein: "Capisco la ratio di accrescere i consensi del Pd. Ma condivido anche quello che ha detto Romano Prodi sui leader che si candidano senza poi andare in Ue". L’Europa – spiega – "richiede una presenza costante, su dossier complessi".

Infine, in vista di un’eventuale elezione, l’eurodeputata rilancia le sue priorità: salute e ambiente, pace e lavoro. Un pensiero va alle lavoratrici de La Perla: "Ho incontrato le perline quando sono venute davanti al Parlamento Ue e a Castenaso giorni fa. Il governo deve fare di più".

Rosalba Carbutti