Ultima Generazione, il corteo per il centro di Bologna in sostegno dei compagni arrestati

Bologna, 30 novembre 2023 - Udienza rinviata al 7 dicembre per Ettore, Mida e Silvia, i tre attivisti di Ultima Generazione arrestati il 2 novembre scorso per aver bloccato per circa un’ora la tangenziale.

Ultima Generazione, il corteo per le strade di Bologna

Dopo una notte passata ai domiciliari, per loro - difesi dagli avvocati Elia De Caro e Mimma Barbarello - venne convalidato l’arresto per i reati di violenza privata aggravata e danneggiamento. Non venne riconosciuta, invece, l’interruzione di pubblico servizio.

Al termine dell’udienza, la giudice Francesca Zavaglia dispose per due dei tre attivisti il divieto di dimora a Bologna e per l’altra l’obbligo di firma. In attesa della prossima udienza, per Ettore la misura del divieto di dimora è stata modificata in obbligo di firma.

Questa mattina, inoltre, davanti al tribunale di via D’Azeglio gli altri attivisti, circa una cinquantina, di Ultima Generazione hanno organizzato un presidio per sostenere i tre ragazzi.

I manifestanti sono partiti in corteo poco prima di mezzogiorno. Il serpentone ambientalista raggiungerà Piazza Maggiore, dopo aver percorso via Barberia, piazza Malpighi e via Ugo Bassi.