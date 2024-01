Ultima settimana per le ‘Amarezze’, il testo giovanile di Bernard-Marie Koltès

Ultima settimana, da stasera a domenica, a Teatri di vita per Le amarezze, il primo testo di Bernard-Marie Koltès ventiduenne, rappresentato per la prima volta in Italia nello spettacolo di Andrea Adriatico. Al centro, i primi anni di vita di Maksim Gor’kij che lo scrittore russo racconta nel romanzo Infanzia: un mosaico di frammenti di vita, cupo e grottesco, che Adriatico trasforma in una disturbante ’esperienza’ di incontro con una famiglia piegata dai conflitti, in cui si rispecchia il mondo in questi mesi di guerre. In scena una nutrita compagnia con Olga Durano Marco Cavicchioli, Anas Arqawi, Michele Balducci, Innocenzo Capriuoli, Rita Castaldo, Ludovico Cinalli, Nicolò Collivignarelli, Alessio Genchi, Giorgio Ronco, Myriam Sokoloff.