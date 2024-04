Un agriturismo che punta sull’inclusività

Il piano terra dell’ex Fienile è al centro di un progetto di agricoltura sociale per lo sviluppo di un’attività di agriturismo, aperto al pubblico e luogo di formazione e inclusione lavorativa per adulti con disabilità o fragilità, tirocinanti e utenti del Centro Socio Occupazionale o in carico ai Servizi sociali o dell’Ausl. Una sostenibilità a pieno titolo, insomma, che attraverso l’agriturismo offre diverse possibilità a differenti soggetti. "L’agriturismo ha aperto i battenti a Pasqua, colmando subito la capienza di 85 persone a sedere – afferma Clara Berti, presidente di Agrinconcura –. Oltre alla nostra stessa presenza con funzioni educative e di supervisione alla gestione, insieme ad altre risorse di Agriconcura, completano il team di lavoro lo chef Sebastiano, assunto full time, e due utenti assunte part time nelle categorie protette. A breve lanceremo l’apericena il giovedì sera e, a maggio, già tutte le domeniche a pranzo sono prenotate per le comunioni, così come in giugno".

Poi "a ogni weekend di apertura serale, venerdì e sabato, viene proposto un menù antispreco uguale per tutti: la prima persona che prenota la cena, indirizza la lista delle pietanze disponibili per i restanti clienti della serata, riducendo gli sprechi e garantendo la varietà – racconta Berti –. In questa fase stiamo testando le varie proposte per capire dove si dirigono maggiormente i gusti delle persone; a regime, la lista sarà fissa e stagionale". L’attività ristorativa è strettamente collegata a quella che verrà svolta negli spazi esterni, ovvero alla gestione degli orti sociali, al punto vendita di prodotti biologici coltivati a chilometro zero. Sono infatti in programma laboratori di panificazione e produzione di pasta fresca, di trasformazione dei prodotti dell’orto, corsi di cucina naturale, il tutto a disposizione del pubblico, del mondo associativo e aziendale.