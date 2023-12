Un anno scintillante per il Gruppo Ciicai. Festa d’auguri all’Ex Galleria di arte moderna

Venerdì 15 dicembre, si è tenuta la consueta Festa degli Auguri del Gruppo Ciicai, quest’anno la location scelta per l’evento è stata l’Ex Galleria di Arte Moderna (ExGam) di Bologna Congressi. Gli oltre 700 invitati, tra soci, dipendenti e loro accompagnatori, sono stati intrattenuti da lotterie di Natale, Djset, contributi audio/video e tanti brindisi in una location allestita per l’occasione da gran galà Natalizio.

A inizio serata ha preso la parola il Direttore Generale Stefano De Maria che ha illustrato i risultati dell’anno 2023 del Gruppo Ciicai che ad oggi conta 12 magazzini, 10 Showroom e un giro di affari di circa 98 milioni di euro che collocano il Gruppo ai primi posti a livello nazionale sia per fatturato che per utile netto nel settore di riferimento (fonte Angaisa).

Durante la serata è poi stato dato spazio alla presentazione del logo ’Ciicai 60’ che accompagnerà la comunicazione aziendale per tutto il 2024, anno appunto in cui il Gruppo festeggerà il sessantesimo anniversario dalla sua fondazione. Il Consorzio bolognese di installatori idrotermosanitari e condizionamento, in questi anni si è consolidato e ha ampliato il ventaglio di servizi offerti agli installatori, ed in particolare ai propri soci (quasi 700 sul territorio emiliano romagnolo).

Dalla disponibilità dei materiali, uno dei punti cardine dell’offerta al settore professionale, ai servizi di formazione tecnica e normativa ad aziende e professionisti (non solo installatori, ma anche architetti, geometri ed ingegneri) con la ormai consolidata Ciicai Academy. Il 2023 ha visto poi aumentare il credito welfare destinato a ciascun dipendente, inizialmente il plafond era di 1.200 euro poi aumentato a 1.500 in corso d’anno.

Anche per il 2024 viene confermata quest’ultima cifra, segno di un’attenzione particolare ai collaboratori che sono di fatto il fulcro che genera il valore dell’azienda. Il Gruppo Ciicai è una realtà di riferimento, a Bologna e non solo, nel commercio all’ingrosso e al dettaglio di ogni materiale legato alla termoidraulica, all’arredo bagno, alle superfici e all’arredo casa in generale. E lo slogan (‘La casa dal bagno in poi’) scolpisce la strategia di un gruppo che anno dopo anno continua a crescere.