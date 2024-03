Un caffè gratis con l’acquisto del giornale

Giornale e caffè, il binomio perfetto. Ancora di più se uno dei due è gratis. C’è infatti un caffè in omaggio che aspetta tutti coloro che andranno a comprare il giornale nel nuovo distributore automatico dell’area di servizio IP di via Enrico Mattei, a Bologna. Una volta effettuato l’acquisto, basterà entrare nel bar a fianco, esibendo il giornale per ricevere il caffè.

Il distributore automatico è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette. Mentre va sottolineato che il caffè omaggio può essere richiesto solo negli orari di apertura del bar, ovvero dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 18 e il sabato dalle 7 alle 12.30