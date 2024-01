Un corteo per la pace alla luce dei falò accesi nelle campagne

Fiaccolata della tradizione con una dedica speciale alla pace nel mondo stasera a Castello di Serravalle dove come ogni anno si accendono i falò di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali, con grandi roghi che nelle campagne illuminano la notte ed un corteo che parte alle 19,30 dalla piazza di Castelletto diretta al castello. A tutti i partecipanti verrà consegnata una fiaccola e dopo un’ora di passeggiata si approderà a Serravalle, con punto di raccolta intorno al fuoco acceso nella piazzetta in fondo al borgo medievale. Qui i soci dell’associazione Terre di Jacopino distribuiranno a tutti gli intervenuti un piatto di polenta al ragù ed un bicchiere di vin brulè. In accordo col parroco don Gianluca la fiaccolata oltre alla devozione a Sant’Antonio avrà il significato di illuminare la speranza di vedere quanto prima la fine di tutte le guerre. Per tutta la sera aperto l’Ecomuseo della collina e del vino.