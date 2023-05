Un defibrillatore al parco Nicholas Green Inaugurato al chiosco

Un defibrillatore semiautomatico nel parco Nicholas Green. Uno strumento in grado di salvare vite e che è fondamentale sia disponibile e si possa usare tempestivamente, in momenti in cui pochi istanti possono fare la differenza tra la vita e la morte. Il nuovo strumento si trova all’esterno del chiosco ’In Contri’, nel parco, ed è stato inaugurato l’altra sera dall’assessore Massimo Bugani, dalla presidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno Elena Gaggioli e il medico dell’Ausl professor Gerardo Astorino (insieme nella foto con il proprietario del chiosco, l’avvocato Sergio Mangiavillano). Il Dae è stato installato col patrocinio del Comune e del Quartiere ed entra ora nel circuito ufficiale del 118, a disposizione di tutti i cittadini e punto di riferimento in caso di emergenza.