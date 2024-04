Un elogio ai piccoli ospedali

Lo slogan ’piccolo è bello’ in Emilia Romagna non vale solo per la filiera di aziende artigiane che sono un valore certificato. Vale, in certe occasioni, anche per la sanità pubblica. E’ vero che spesso al Pronto soccorso dei grandi ospedali si sta in coda per ore come sull’ autostrada quando ci sono lavori in corso, è vero che le liste d’attesa sono un calvario e talvolta sono bloccate, ma in Emilia Romagna ci sono anche eccellenze nella sanità che sono un fiore all’occhiello. Ovunque e in ogni settore. Vale soprattutto per i piccoli ospedali sparsi nella provincia di Bologna dalla pianura alla montagna, ma anche nelle province vicine. Nonostante decenni di tagli alla sanità fatti dai governi di centrosinistra alcuni presidi sanitari, come l’ospedale di Porretta, sono stati mantenuti quando in un certo momento storico si tendeva invece a chiuderli per accentrare l’attività nelle grandi strutture cittadine. A Modena la sanità regionale aveva chiuso punti nascita in provincia che poi hanno dovuto riaprire per riparare all’errore. A volte medici ed infermieri considerano i ’piccoli ospedali’ poco attrattivi per collocazione geografica e tipologia di attività. Pochi i professionisti che di solito arrivano, alcuni quelli che se ne vanno, ma tanti quelli che restano e che meritano di essere ascoltati, valorizzati e rispettati perchè sanno offrire assistenza di alto livello in strutture a misura d’uomo. I pazienti ringraziano.

