Un ’feeling blue’ per il weekend

Settimana densamente "blue feeling" nei club cittadini, pacatamente jazzy per le virtù strumentali di due interpreti femminili: Ada Flocco stasera in Cantina Bentivoglio, e domani al Bravo Caffè il duo Gretchen Parlato e Lionel Loueke (foto). Replica attesa quella dell’Ada Flocco Quartet (ore 22), progetto di pièce originali intervallate a una mini serie di brani legati al mainstream e alla tradizione. Il quartetto conta su Filippo Galbiati (piano), Filippo Cassanelli al contrabbasso e Tommaso Stanghellini alla batteria. Afro-jazz e bossa nova domani al Bravo Caffè nell’esecuzione del duo Gretchen Parlato (voce) e Lionel Loueke (chitarra). La cantante italo-americana, un tratto timbrico rarefatto, tre nomination ai Grammy, mostra un’ estroversione progettuale e sonica che pur tra qualche accenno a vocalizzi intenzionalmente distorti non smette di vibrare sui palchi più ricercati. Al Camera Jazz & Music Club rilevante la cifra di fascino che spande il Dejan Terzic Axiom, quartetto che miscela il jazz afro-american a quello europeo con Chris Speed al sax tenore e clarinetto, Jozef Dumoulin al pianoforte e fender rhodes, Matt Penman al contrabbasso e Dejan Terzic alla batteria. Commistioni tra jazz e folk (ore 21) al Polpette e Crescentine nell’esecuzione del Gruppo Emiliano di Musica Popolare fondata da Stefano Camelli. Della band fanno parte Marco Chappelli (chitarra e mandolino), Paolo Giacomoni (violino e fisarmonica), Roberto Losi (flauti) e Gian Emilio Tassoni (basso). Gian Aldo Traversi