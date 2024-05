"Un festival in piazza Maggiore"

Un vero e proprio festival in piazza Maggiore, sull’onda del successo avuto dal concerto dei Cccp l’altra sera. Il sindaco Matteo Lepore si è entusiasmato e ha lanciato l’idea sui social. Idea subito ripresa dal delegato al Turismo Mattia Santori, a margine della Commissione per l’affidamento a Bologna Welcome della valorizzazione dei portici e della Città creativa della musica. "Il concerto è stato uno spunto interessante – ha detto Santori –. Dobbiamo sempre di più innovare il nostro sistema di fruizion del patrimonio architettonico. Un conto è avere i portici, un conto è averli come sfondo di una città che vive il presente. Viviamo in un posto bellissimo, ma spesso per mille vincoli facciamo fatica a rigenerarlo e a dargli una forma che si innova nel tempo. Il concerto, il Festival dei portici, il Tour de France riescono a rendere la città un palco aperto".